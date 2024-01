Zasłynęła jako Kasia z "13 posterunku". Tak dziś wygląda Aleksandra Woźniak. Nie do wiary, czym się zajmuje

Zapytana przez dziennikarzy o to, czy pacjenci rozpoznają w niej popularną aktorkę stwierdziła, że... niekoniecznie. - Tłumaczę to tym, że nie uważam się za aż tak wielką gwiazdę. To jest tak, że jak zwracamy się do kogoś o pomoc, to jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby wyjść na prostą i nie zastanawiamy się tak bardzo nad tym, z kim rozmawiamy