Zawahała się przy pytaniu o nazwisko. Leszek Miller przypomniał tragedię jej ojca

- Nigdy w życiu nie dostałam klapsa od dziadka, ani nie zostałam skarcona. Ty akurat tylko mnie rozpieszczałeś – mówiła Monika, zapytana o metody wychowawcze stosowane przez Leszka Millera. - To jest obowiązek każdego dziadka i każdej babci. Tak po prostu jest i będzie – dodał były premier.

- Powiem tak. Na razie, z tych wszystkich doświadczeń, które wyniosłam, bardziej mi przeszkadzało. Co nie znaczy, że nie było momentów, kiedy było odwrotnie – powiedział młoda gwiazda.

- Ja dopowiem. Proszę państwa, jest takie ogólne przekonanie, że dzieci, które noszą znane nazwiska, to im jest łatwiej w szkole, na studiach, później w życiu. Otóż rzadko tak jest. Zwykle jest wręcz odwrotnie. Monika miała przez to kłopoty, nie mówiąc już o moim synu, który miał jeszcze większe kłopoty, i to wynika z różnych powodów.