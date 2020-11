Zbeształ znanego brata. "Stanął po stronie niszczycieli życia"

Aktor Antoni Pawlicki zablokował swoim autem furgonetkę pro-life, którą spotkał na ruchliwym skrzyżowaniu w stolicy. Spontaniczną akcję, do której przyłączyło się dwoje rowerzystów, nagrał własnym smartfonem. Relację ze zdarzenia opublikował w sieci. Jan określił całe wydarzenie nieodpowiedzialnym happeningiem.

Z jednej strony Jan Pawlicki odciął się od zachowania Antka, pisząc, że "nic mu do tego", jakie wybory podejmuje młodszy brat. Z drugiej nie mógł powstrzymać się od krytycznego komentarza. Jan nie wyobraża sobie, że można być polskim patriotą i nie godzić się na działalność "obrońców życia". Jego zdaniem, osoby które jak jego brat, walczą o "prawo do wyboru", "nawołują do nienawiści wobec katolików" i "okazują pogardę wobec wiary".