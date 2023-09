Zbigniew Hołdys o "wyborach po pisowsku". Pisze o "politycznym terrorze"

"To, co w tej chwili ma miejsce w Polsce, to polityczny terror. Bojówki ozdobowo-rachoniowe wkrótce zjawią się na spotkaniach opozycji z butelkami benzyny w ręku. Z kastetami zamiast obrączek. Z pałkami i maczetami. Wybory po pisowsku" - podsumował Hołdys, nawiązując także do incydentu z udziałem ministra Jacka Ozdoby.