Zbigniew Wodecki miał trójkę dzieci. Dwójka z nich unika mediów. Czym zajmują się pociechy artysty?

Wodecki swoje ojcowskie zdolności oceniał dość surowo. W rozmowie z portalem Miasto Pociech, cytowanej przez Onet, artysta stwierdził nawet, że "dałby sobie co najwyżej trójkę". Jak wówczas przyznał, zbyt rzadko bywał w domu, przez co pewnego razu go własny syn nie poznał go i nazwał "panem, co śpiewa Pszczółkę Maję". W tej samej rozmowie Wodecki stwierdził także, że był "kiepskim dziadkiem". Jego młodsza córka miała jednak na ten temat zgoła inne zdanie. W jednej z rozmów z "Vivą" Katarzyna stwierdziła, że muzyk zbudował z piątką wnucząt "szalenie ciepłą, dotykową wręcz więź" i lubił spędzać z nimi czas. Kobieta w wywiadach nie ukrywała także, iż była silnie związana z ojcem.