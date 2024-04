Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała pozują razem na gali. Zadali szyku?

Mimo kolejnego nieudanego małżeństwa Zamachowskiemu ponownie udało się znaleźć miłość. Niedługo po rozstaniu aktora z Richardson wyszło na jaw, że jego serce skradła koleżanka po fachu, Gabriela Muskała. Aktorzy są razem do dziś, a ich związek wzbudza spore zainteresowanie mediów. Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się nawet plotki, jakoby para miała przygotowywać się do ślubu. Zamachowski i Muskała na ogół trzymają swój związek z dala od mediów. Aktorzy stosunkowo rzadko pozwalają sobie na wspólne wyjścia, a jeśli już zdecydują się wybrać na event, wówczas unikają pozowania razem do zdjęć. Ostatnio zrobili jednak mały wyjątek.