Zamachowski i Pieńkowska byli parą. Rozstali się tuż przed zaręczynami

Zbigniew Zamachowski, gdy został absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi, przeprowadził się do Warszawy, gdzie dostał angaż w Teatrze Studio. To właśnie tam poznał Małgorzatę Pieńkowską, która już od pierwszego wejrzenia zawróciła mu w głowie. Aktor nie ukrywał, że piękna brunetka wpadła mu w oko. Para widywała się na festiwalach teatralnych i przeglądach piosenki aktorskiej we Wrocławiu, gdzie Zamachowski nieustannie zabiegał o względy koleżanki.