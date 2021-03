Rozstali się. Zbigniew Zamachowski wydał oświadczenie

Zbigniew Zamachowski to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Gwiazdor od dłuższego czasu był w związku z Moniką, która kiedyś chętnie opowiadała o pikantnych szczegółach ich relacji. Wszystko jednak co dobre kiedyś się kończy. Obecnie gwiazdor wynosi swoje rzeczy z ich wspólnego mieszkania - Monika i Zbigniew rozstali się .

Media żyją tą informacją już ok. tygodnia, a fani wciąż nie mogą uwierzyć. Zbigniew Zamachowski zdecydował się wydać nawet oświadczenie w tej sprawie. Co miał do powiedzenia?