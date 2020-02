Zbliża się Kortowiada 2020! Podczas 61. edycji pojawią się duże zmiany

Święto studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zostało zaplanowane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego na przedostatni tydzień maja 2020 roku – będzie trwało dokładnie od 20 do 24 maja na terenie olsztyńskiego Kortowa.

Kortowiada to już tradycja – odbywa się każdego roku w maju, kiedy Kortowo zaczyna rozkwitać i rozpraszać studentów swoim pięknem. To ich święto, pełne wydarzeń integrujących społeczność żaków oraz bogate w wydarzenia muzyczne. Uczestniczą w niej jednak zdecydowanie nie tylko studenci – chętnie wtórują im mieszkańcy Olsztyna oraz oddalonych mniej lub bardziej miast z całej Polski.

Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się przede wszystkim wyjątkowym otoczeniem przyrodniczym. Mnogość lasów, jezior i malowniczych plaż sprawia, że to idealne miejsce na wyciszenie i odpoczynek. Sam Olsztyn łączy w sobie surowe przestrzenie miejskie z pięknymi zielonymi zakątkami. W mieście znajduje się aż 15 jezior – jednym z nich jest Jezioro Kortowskie, które znajduje się na terenie miasteczka akademickiego.

Nie będzie się już znajdowała na kultowej Górce Kortowskiej, co tłumaczą dbałością o dobro uczestników. Taka decyzja nie powinna zaskakiwać – ci, którym dane było uczestniczyć w ubiegłorocznej Kortowiadzie pamiętają błoto, po jakim musieli się poruszać na terenie imprezy masowej. Takie okoliczności znalazły grono entuzjastów, jednak wywoływały także frustrację. Nowy teren będzie znacznie bardziej korzystny głównie ze względu na to, że jest mniej pochyły niż naturalny amfiteatr, jaki jest na Górce Kortowskiej. Samorząd zaplanował scenę główną w najdrobniejszych szczegółach, nadając jej nazwę Main Stage.

To jednak nie koniec zmian – w pobliżu Main Stage znajdzie się Kortoszama – strefa z foodtruckami, w której uczestnicy Kortowiady znajdą wszystko, co będą mieli ochotę zjeść w oczekiwaniu na poszczególne koncerty. To całkowita nowość, która ma uprzyjemnić entuzjastom Kortowiady świętowanie i uczestnictwo w festiwalu. Ponadto na jego terenie znajdzie się wiele stref rozrywki zorganizowanych przez Partnerów wydarzenia.