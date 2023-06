Zborowska musiała przerwać wakacje. "Cholernie trudne chwile dla mnie"

Zofia Zborowska dziesięć lat temu adoptowała biedną i nieszczęśliwą suczkę o imieniu Toga. Pies przebywał w poznańskim schronisku. Aktorka natrafiła na jego zdjęcie na Facebooku i błyskawicznie zdecydowała, że pojedzie do Poznania, by zabrać go ze sobą. Wraz z nowym domem suczka dostała nowe imię i jako Wiesia podbiła serce swojej pani, a później wielu internautów, bo ma swój satyryczny profil na Instagramie.