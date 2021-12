Zdjęcie Keanu Reevesa to hit sieci. Wyznał, jak naprawdę się wtedy czuł

Pewnie większość pamięta historię z konferencji Microsoftu, gdzie aktor zaprezentował grę "Cyberpunk 2077". Gdy ktoś z publiczności krzyknął do niego "Zapierasz dech w piersiach", to aktor odpowiedział: "Sam zapierasz dech w piersiach". Nie dziwi, że w USA pisze się o nim artykuły z takimi tytułami: "Keanu Reeves Is Too Good For This World" (Keanu Reeves jest za dobry dla tego świata).