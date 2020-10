Zdjęcie Meghan trafiło na okładkę. Harry powie królowej o dziecku?

Meghan i Harry mieszkają w Stanach już od 8 miesięcy. Lada dzień książę Harry po raz pierwszy od wyprowadzki poleci do Londynu, by tam spotkać się z królową, omówić resztę ustaleń dotyczących "megxitu". A tak się składa, że teraz wypada najgorszy na to czas...

Gazeta "New Idea" publikuje zdjęcie Meghan, które ma przedstawiać księżną z ciążowym brzuszkiem. To oznaczałoby, że Archie doczeka się rodzeństwa. Czy właśnie po to Harry leci do Anglii? By powiedzieć babci osobiście o kolejnym prawnuku? Jednak w domu Susseksów wcale nie panuje radość i szczęście.