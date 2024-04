Zdobyła tytuł Miss Polonia. Tak dziś wygląda Rozalia Mancewicz

Mancewicz na co dzień aktywnie działa w mediach społecznościowych, a jej instagramowy profil śledzi ponad 43 tysiące użytkowników. Była miss dość chętnie publikuje w sieci zdjęcia w towarzystwie bliskich. W poniedziałek Mancewicz pochwaliła się obserwatorom dwiema fotografiami, do których zapozowała wraz z całą rodziną - mężem oraz trójką pociech. Jak zdradziła za pomocą dołączonym do wpisu hasztagu, kadry powstały przy okazji chrzcin jej najmłodszego potomka, Józefa.