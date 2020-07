Zdumiewające słowa Kingi Dudy. Młynarska reaguje: "To co ty tam w ogóle wczoraj robiłaś?"

Kinga Duda dołączyła do ojca na finiszu kampanii prezydenckiej. Córki głowy państwa nie mogło zabraknąć w sztabie wyborczym. Powiedziała też kilka słów, które odbijają się głośnym echem w kraju. Duda przyznała, że jej ojciec będzie dobrze sprawował swoje obowiązki, ale to słowa o równości i braku nienawiści wobec drugiego człowieka wzbudzają największe emocje.

Zobacz: Wystąpienie Kingi Dudy po ogłoszeniu sondażu IPSOS. "Nikt nie zasługuje, by być obiektem nienawiści"

Kinga Duda powiedziała podczas swojego niedzielnego wystąpienia tak: - Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu.

- Niezależnie od tego, w co wierzy, jaki ma kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popiera i kogo kocha. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługują na szacunek. Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści, absolutnie nikt. Szanujmy się - apelowała.

Wiele osób zwraca uwagę, że słowa Kingi mijają się z tym, co w ostatnim czasie prezentował jej tata. Andrzej Duda mówił m.in. o środowisku LGBT podczas kampanii: "Próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to jest ideologia".