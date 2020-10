Żebrowski i Szyc w jednej reklamie

Na twarzy aktora maluje się zdziwienie z nutką podziwu. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewał. Nie dość, że jego ulubiona burgerowania została zdetronizowana, to jeszcze w popularnej sieci restauracji ma do wyboru dwa nowe warianty smakowe burgerów – Maestro Grand Classic i Maestro Grilled Cheese.

Podstęp Borysa Szyca się udał. Przegrany miał zrobić to, czego naprawdę nie lubi. Do czego zatem zmuszony został Michał Żebrowski? Do recytacji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Kilka lat temu rola tytułowego bohatera narodowej epopei przyniosła aktorowi sławę, zasłużoną zresztą. Żebrowskiemu po udanej uczcie pozostaje tylko jedno: wykonać zadanie. Robi to w świetnym stylu przed jednoosobową widownią. Można zazdrościć Borysowi Szycowi, który siedząc na wygodnej kanapie, słucha doskonałej recytacji aktora.