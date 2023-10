Zelt stanął przed sądem w czasach PiS. Teraz nie ukrywa radości

Aktor nie kryje, że cieszy go wynik wyborów parlamentarnych 2023, po których opozycja ma wielkie szanse stworzyć rząd większościowy. - Teraz chciałbym móc powiedzieć, że skończył się czas pogardy. Oby na trwałe. Właściwie na każdym polu nastąpił kompletny chaos. Trzeba to teraz bardzo szybko uporządkować. Dokładnie, precyzyjnie i jak najszybciej, bo to jest w interesie Polaków, którym należy się to, żeby to państwo funkcjonowało sprawnie na każdym polu - stwierdził.