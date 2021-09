Camila Cabello na scenie wyglądała pięknie. Chwilę wcześniej zemdlała

"Przede wszystkim, witam wszystkich! Dzięki, że tutaj jesteście. Zapisałam to wszystko, aby nie zapomnieć. Mogę tylko powiedzieć, że praca na planie 'Kopciuszka', była niesamowitym przeżyciem. Tak bardzo wierzyłam w ten film, że chciałam się nim cieszyć, a nie go spiep...ć. I cieszę się, że tego nie spiep..yłam. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy uwierzyli we mnie na tyle, aby dać mi szansę" - mówiła do wielbicieli.