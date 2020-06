Zenek Martyniuk wciąż opiekuje się synem. " Teraz jest już wszystko okej"

Na domiar złego syn gwiazdora lubi chwalić się rozrywkowym trybem życia, nie stroniąc od używek. Niedawno nagrał na Insta Story serię bluzgów pod adresem właścicieli sklepu Grail Point, którzy rzekomo potraktowali go gazem pieprzowym. Firma zamierza pozwać go za zniesławienie.

Daniel Martyniuk bohaterem afer. Rodzina ma już zszargane nerwy

Daniel Martyniuk za nic ma sobie przyzwoitość. Wbrew rządowym zarządzeniom wychodził z domu i robił zakupy, podczas gdy po zagranicznym wyjeździe powinien poddać się kwarantannie. Nie podziałały na niego kilkukrotne upomnienia policji i mandaty. W końcu trafił do aresztu, który wkrótce potem opuścił dzięki kaucji w wysokości 10 tys. zł wpłaconej przez ojca.

Gwiazda disco polo nie traci nadziei, że syn w końcu wydorośleje. Do opuszczeniu przez Daniela aresztu spędzają razem sporo czasu.

Rzeczywistość nie jest jednak aż tak kolorowa. Niedawno znajomy rodziny zdradził, że Daniel Martyniuk lgnie do złego towarzystwa. Ponoć w swoim otoczeniu nie ma już nikogo, komu mógłby zaufać.

- Daniela ciągnie do złego towarzystwa. On nie ma chyba nawet jednego porządnego kolegi. Kiedyś może i miał, ale wszyscy się poodsuwali, kiedy zobaczyli, że lepiej bawi się wśród zdegenerowanego towarzystwa, które lubi używki. Ciągle obiecuje, że się zmieni, ale zawsze wraca do nałogów, które zawładnęły jego życiem - powiedział informator "Super Expressu".