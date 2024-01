Zespół DR MISIOogłasza trasę koncertową na 2024 rok!

Dr Misio grają ostrego rock&rolla bez przebaczenia. Solidne brzmienie, ciężkie riffy, znakomite, mądre teksty Krzysztofa Wargi oraz Marcina Świetlickiego i brak muzycznego kompromisu sprawiają, że to nowa i oryginalna propozycja nie tylko dla fanów rocka, ale przede wszystkim dla ludzi poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji, otwartych na formę i nie stroniących od wspólnej, niemalże rytualnej zabawy. "Młodzi" i "Pogo" to dwie pierwsze płyty, których producentem muzycznym jest Olaf Deriglasoff, "Mentolowe papierosy", "Dziewczyny", "Młodzi", "Hipster", "Pogo" czy "Mr. H…" to najbardziej charakterystyczne utwory. Wiosną 2017 r. ukazała się trzecia płyta pt. "Zmartwychwstaniemy", której producentem jest Kuba Galiński znany z produkcji płyt dla HEY, Dezerter czy Ani Dąbrowskiej, wyprodukował również utwór "Lata dwudzieste" dla Dawida Podsiadło, z Sanah pracował przy hitach – "Ale jazz!", "Ostatnia nadzieja" czy "Złoto" oraz został nagrodzony Fryderykiem za projekt z Anią Rusowicz. Trzecią płytę promował utwór pt. "Pismo", do którego teledysk zrobił Wojtek Smarzowski. Utwór ten był grany w większości polskich rozgłośni radiowych, a teledysk do tego utworu ma ponad 2 miliony wyświetleń na YouTube. Producentem czwartej płyty "Strach XXI wieku" ponownie jest Kuba Galiński. Jej premiera odbyła się w październiku 2020 roku, a promowały ją single i teledyski do utworów, pt. "Chcesz się bać", którego reżyserem jest Piotr Domalewski, "Strach XXI wieku" w reżyserii Wojtka Smarzowskiego czy "Siedemnastolatki" w reżyserii Oskara Kaszyńskiego