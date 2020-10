Zgasiła Młynarską jednym wpisem. Doda słyszy to od 20 lat

Te słowa Młynarskiej wywołały Dodę do tablicy. Gwiazda napisała ironicznie na swoim profilu na Instagramie: "Dziękuję Agacie Młynarskiej za te wspierające słowa".

"Serio? Zacznijmy od tego, czy w jakiejś w ogóle dawał? A zakończmy na tym, że słyszę to od rodzimego show-biznesu od 20 lat i dzięki Bogu już nie robi to na mnie wrażenia" – pisała Doda.

Gwiazda nieskromnie dodała, że od lat robi swoje i robi to dobrze. "Jeżeli przez ponad dwie dekady jeszcze znajdzie się osoba, która nie zauważyła, że jak się za coś biorę, to nie uznaję półśrodków, to zastanawiam się jak taktownie określić jej intelekt... może słowem nienachalny?" – wbiła szpilę Młynarskiej.