Obrzydliwy żart na Oscarach. Wywołał medialną burzę

Oscary 2022 przejdą do historii jako najgorsza gala pełna hipokryzji. Przede wszystkim zapamięta się na długo skandal, jaki wywołał Chris Rock słabym komentarzem na temat łysej głowy Jady Pinkett Smith. Po gali więcej mówi się o policzku, jaki wymierzył mu Will Smith niż o nagrodzonych gwiazdach. Nie wiadomo, co gorsze: fakt, że Will Smith naprawdę uderzył na scenie komika, czy to, że wszystko mogło być zainscenizowaną scenką, by podbić zainteresowanie galą Oscarów.