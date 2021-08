Zhao Wei z dnia na dzień zapadła się pod ziemię. Nikt nie wie, co się stało

Jedna z większych afer wybuchła w 2001 r., gdy Zhao wzięła udział w sesji dla modowego magazynu "L’Offciel", występując w sukience przypominającej japońską flagę wojskową z czasów II wojny światowej. Część mediów wzywała do bojkotu aktorki i wykluczenia jej z branży. W sieci pojawiły się głosy, że to sytuacja podobna do tej, gdyby "Żyd pojawił się ze swastyką na ubraniu". W odpowiedzi Zhao zapewniła, że nie zdawała sobie zupełnie sprawy, do czego nawiązuje wzór na sukience, i jest prawdziwą patriotką. Wystosowała też oficjalne przeprosiny, które wyemitowano w 200 chińskich sieciach telewizyjnych.