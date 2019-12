WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

Najnowsze Popularne News Muzyka Czerwony Dywan Dzieci gwiazd Love Story Sexy Wideonews #gwiazdy Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne 7 godzin temu Zimowe płaszcze damskie – wyglądaj stylowo nawet w mroźną porę roku! Kiedy temperatura spada poniżej zera, nie trzeba od razu sięgać po puchówkę. Równie komfortowo, a przy tym niezwykle stylowo, można czuć się w klasycznym, wełnianym płaszczu. Dzięki ociepleniu zimowy płaszcz damski zapewni ciału odpowiednie temperaturę, a przy tym będzie się o niebo lepiej prezentował od puchowej kurtki. Jaki model wybrać na sezon jesień–zima 2019/20? Podpowiadamy! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (wittchen) 1. Na oficjalne okazje Zimowy, jednorzędowy płaszcz w modnym, camelowym odcieniu, to okrycie wierzchnie, które doskonale sprawdzi się w przypadku oficjalnych zestawów. Model (dostępny w tym sklepie: https://www.wittchen.com/kobieta/odziez/plaszcze-damskie), został uszyty z wysokiej jakości wełny, dzięki czemu zapewni ciepło nawet podczas najmroźniejszych dni. Prosty model został uatrakcyjniony przez duże, okrągłe guziki w tonacji zbliżonej do odcienia płaszcza. Dzięki temu, że płaszcz nie ma typowego zapięcia na wysokości szyi, można do niego założyć piękny szal, mając przy tym pewność, że będzie odpowiednio wyeksponowany. wittchen Podziel się https://www.wittchen.com/plaszcz-damski,p7129197#888423 2. Do biznesowych zestawów Zimowy płaszcz damski o klasycznym fasonie doskonale wpasuje się w biznesowy dress code. Model został uszyty z wełny i wykończony stójką, dzięki czemu zapewnia ciału należyte ciepło oraz wygodę. Płaszcz jest zapinany na guziki, które zostały przysłonięte stylową patką, stanowiącą dodatkową ochronę przed chłodem, a przy tym sprawia, że model szykownie się prezentuje. Ten damski, zimowy płaszcz, dzięki uniwersalnemu krojowi i czarnemu kolorowi, będzie pasował do większości oficjalnych zestawów, podkreślając ich elegancki charakter. wittchen Podziel się https://www.wittchen.com/plaszcz-damski,p7129142#888386 3. Na każdą okazję Jasnoszary, zimowy płaszcz damski to idealne okrycie wierzchnie dla pań, które cenią sobie klasyczny styl. Model o ponadczasowym kroju i stonowanej kolorystyce doskonale sprawdzi się na co dzień, ale też z powodzeniem będzie można go założyć na specjalne okazje. Dzięki temu, że płaszcz jest przewiązywany w pasie, można go łatwo dopasować w talii, a tym samym – optycznie wysmuklić sylwetkę. Ten ocieplany płaszcz damski został uszyty z wysokiej jakości wełny z niewielką domieszką materiałów syntetycznych, co zapobiega gnieceniu i sprawia, że bardzo ładnie układa się na sylwetce. wittchen Podziel się https://www.wittchen.com/plaszcz-damski,p7129130#888375 4. W stylu retro Zimowy płaszcz wcale nie musi sięgać do kolan lub do samej ziemi. Nawet krótkie modele, sięgające nieco poniżej linii bioder, będą w stanie zapewnić odpowiedni komfort termiczny, wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej zera. Jedna z propozycji damskiego płaszcza zimowego to oversize’owy model w drobną, biało-czarną kratę, wykończony wykładanym kołnierzem. Egzemplarz jest zapinany na cztery duże, czarne guziki, a z przodu ma dwie kieszenie, zapinane na cieniutki suwak. Z tyłu został ozdobiony umieszczonym pośrodku czarnym guzikiem. Kolorystyka i fason płaszcza powodują, że można go nosić na co dzień i mieć przy tym pewność, że stylizacja będzie stylowo się prezentować. wittchen Podziel się https://www.wittchen.com/plaszcz-damski,p6736677#880223 5. Z kolorowym akcentem Damski płaszcz, przypominający kształtem narzutkę, to oryginalna propozycja ciepłego okrycia na zimę. Luźny krój sprawia, że model dopasowuje się do sylwetki i tak samo dobrze wygląda w wersji zapiętej, jak i rozpiętej. Wyrazista, niebiesko-granatowa kolorystyka idealnie wpasuje się w niezobowiązujące, codzienne stylizacje, stanowiąc ich oryginalny element. Płaszcz został wykonany z wysokiej jakości wełny i zakończony wykładanym kołnierzem, dzięki czemu zapewni ciepło nawet w najmroźniejsze dni. Z kolei jego efektowny krój sprawi, że będzie wysuwał się na plan pierwszy każdej stylizacji. wittchen Podziel się https://www.wittchen.com/plaszcz-damski,p7026527#882743 Zimowe płaszcze damskie to idealna alternatywa dla tradycyjnych kurtek puchowych. Najczęściej są wykonywane z wełny, dzięki czemu zapewniają maksymalny komfort termiczny, nawet podczas najmroźniejszych dni. Z kolei ich ponadczasowy krój powoduje, że stylowo prezentują się zarówno w codziennych, jak i oficjalnych sytuacjach. Polub WP Gwiazdy 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne