Zjadłem jagodziankę od Magdy Gessler za 23 zł. Było warto?

Można też się zastanawiać, co jeszcze jest składowymi tak wysokiej ceny jednej jagodzianki w Słodko-Słonym. Na pewno są tam wliczone również m.in. wysoki czynsz lokalu na ulicy Mokotowskiej (to jedna z najdroższych ulic w stolicy) i koszt zatrudnienia pracowników (podczas mojej wizyty w cukierni na zmianie doliczyłem się 5 osób). Cóż, dla jednych 23 złote za jedną jagodziankę będzie niewyobrażalnie wysoką ceną i nigdy nie pójdą po tak drogą bułkę do królowej polskiej gastronomii, inni z pewnością postarają się zrozumieć motywy podwyższenia cen u restauratorki. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że te jagodzianki cechują się naprawdę wysoką jakością. Ja z ręką na sercu mogę je szczerze polecić.