Zjawiskowa Natasza Urbańska w czerwonej sukience. Ma prawie 45 lat, ale czy to widać?

Natasza Urbańska w sierpniu skończy 45 lat, ale wygląda na znacznie młodszą. Filmik, który wrzuciła do sieci to tylko kolejny dowód na to, że, choć lata lecą, gwiazda się nie zmienia. A jeśli nawet, to jedynie na lepsze. Urbańska pokazała nagranie z przygotowań do imprezy, w której wzięła udział w weekend. Wystąpiła podczas Królewskiego Festiwalu Muzyki Filmowej, który odbył się w Wilanowie.