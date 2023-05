Zjawiskowa Sylwia Romaniuk na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego Cannes 2023

76. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes wystartowała! To jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie kina. Tłumy paparazzi, dziennikarzy i krytyków filmowych przyjechało na Lazurowe Wybrzeże, by godzina po godzinie relacjonować to wydarzenie. Na wiele tygodni przed rozpoczęciem festiwalu spekuluje się na temat kandydatów do Złotej Palmy, jednak w czasie jego trwania obok filmów, tematem numer jeden stają się festiwalowe kreacje gwiazd.