Złota biżuteria - jak ją nosić, aby wyglądać stylowo?

Jakie kolory ubrań pasują do złotej biżuterii?

Złota biżuteria to Twój must have? Zatem w Twojej szafie nie może zabraknąć czarnych elementów garderoby, na tle których złoto jeszcze bardziej zyskuje na wartości. Stawiaj także na nieśmiertelny beż, a jeśli wolisz bardziej wyraziste odcienie, sięgnij m.in. po burgund, butelkową zieleń czy też głęboki brąz.