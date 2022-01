"Złota dziesiątka", czyli teatr muzyczny na najwyższym poziomie. Na co się wybrać? [WYBÓR PANKA]

Reżyser przedstawienia, a także autor przekładu Jacek Mikołajczyk ma na koncie wiele sukcesów. "Bulwar Zachodzącego Słońca" w Bydgoszczy może dopisać do tej listy. Mikołajczyk udowadnia, że kocha teatr muzyczny, bowiem jego produkcje są nie tylko dopracowane technicznie, ale także emocjonalnie. Ma zmysł do współpracowników, obsada bydgoskiego "Bulwaru…" jest tego dowodem. Nie byłoby oczywiście sukcesu żadnego przedstawienia muzycznego bez muzyki. Opera Nova do produkcji "Bulwaru Zachodzącego Słońca" zaprosiła jednego z najlepszych polskich jazzmanów Krzysztofa Herdzina. Mając do dyspozycji pokaźną orkiestrę, Herdzin nadaje przedstawieniu nowy wymiar. Jest to muzyczna uczta. Muzyka nie stanowi tu wyłącznie tła do wielkiej produkcji. To jeden z głównych aktorów, który w pełnym skupieniu gra swoją rolę z pełną precyzją.