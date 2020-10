Niewielu pamięta, że Skrzynecka nagrywała z wielką gwiazdą. Wzruszające pożegnanie

Haskell miał 74 lata i od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową . Jego największy przebój "How Wonderful You Are" na pewno pozostanie w sercach fanów na długo. Jedną z wielbicielek talentu Haskella była Katarzyna Skrzynecka, która przy okazji jego śmierci przypomniała, że miała przyjemność znać i występować z brytyjską gwiazdą.

"Bardzo smutna wiadomość... Odszedł na Drugą Stronę Tęczy wspaniały Muzyk o przepięknym głosie Gorfon Haskell... 🖤 Pełen uroku, ciepła i niezwykłego filozoficznego poczucia humoru... Miałam zaszczyt Go znać... Miałam zaszczyt gościnnie wystąpić w Jego koncertach... między innymi na Festiwalu w Sopocie... Miałam zaszczyt napisać polski tekst do jego piosenki "All in the scheme of things" i nagrać ten piękny utwór z Gordonem w duecie na płycie "KOA" oraz "Duets - Pomaton.EMI" .... Miałam zaszczyt otrzymać od Niego w prezencie kolejną piosenkę "Foolish..." wydaną w albumie "For Tea" ... 🖤🖤🖤 Będziemy tęsknić za Jego piękną muzyką, aksamitnym głosem i ciepłym uśmiechem.... 🖤😢" - napisała na Instagramie pod ich wspólnym zdjęciem.