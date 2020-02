Zmarł Kobe Bryant. Joanna Liszowska opublikowała komentarz

Gwiazdy i fani sportu żegnają Kobe'ego Bryanta. Legendarny koszykarz zmarł w katastrofie helikoptera razem ze swoją 13-letnią córką. Do tej tragedii w poście na Instagramie odniosła się Joanna Liszowska.

Kobe i jego 13-letnia córka Gianna w niedzielę, 27 stycznia, lecieli helikopterem do Mamba Academy na terning koszykówki . Ich helikopter rozbił się w Calabasas. Zginęło w sumie 9 osób. Wśród ofiar m.in. pilot i dwóch trenerów koszykówki. Podano, że jedną z ostatnich osób, z którymi kontaktował się Kobe, był syn koszykarza Shaquille'a O'Neala - Shareef. W sieci udostępniono screen wiadomości.

To tragiczne wydarzenie komentują znani sportowcy, politycy, gwiazdy, fani sportu. Kondolencje płyną z całego świata. Także polskie gwiazdy odniosły się do śmierci sportowca.

"To między innymi dzięki niemu pokochałam swego czasu NBA...Smutno..." - napisała. "Doceniajmy każdą chwilę...życie jest jedno... jest kruche" - dodała aktorka.

"Wszyscy czujemy smutek przez tę stratę, ale potrafię myśleć tylko o tym, że to ziarenko w porównaniu z tymi, co musi czuć teraz Vanessa" - przynała JLo, odnosząc się do żony Kobe'ego.