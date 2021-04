Zmarł książę Filip. Ekspertka opowiedziała o kontrowersyjnym wątku z jego życia

Książę Filip zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat. Niektóre wątki z jego biografii mogliśmy zobaczyć w serialu "The Crown". Tam ukazany jest jako postać charakterna i nieco kontrowersyjna. Faktycznie taki był na co dzień. Ekspertka ds. monarchii brytyjskiej dr Wioletta Wilk-Turska zauważa, że nie wszystko zostało tam pokazane. W programie WP "Newsroom" opowiedziała o jednym dość istotnym wątku. - Zdarzało mu się żonę zdradzać. Złościł się w wielu wywiadach, gdy go o to pytano. Mówił: "Gdy się ma tylu policjantów, tylu ochroniarzy na głowie co ja, którzy od lat pilnują każdego mojego kroku, to w jaki sposób miałbym mieć okazję do zdrady?". Ale wiemy, że dla chcącego nic trudnego - mówiła w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą.

Rozwiń