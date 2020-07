Zmarła youtuberka Nicole Thea. Była w ósmym miesiącu ciąży

"Do wszystkich przyjaciół i sympatyków Nicole. Jest mi niezmiernie przykro, że muszę was poinformować, iż Nicole i jej syn, którego rodzice nazwali Reign, zmarli w sobotę rano. (...) Nasze serca są naprawdę złamane i walczymy z tym, co się stało" - taką informację opublikowali w niedzielę wieczorem na Instagramowym profilu najbliżsi Nicole Thea. Internetowa gwiazda była w ósmym miesiącu ciąży, której przebieg chętnie relacjonowała w mediach społecznościowych.