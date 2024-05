Zmiany w "Kole Fortuny". Wiadomo, kto zastąpi Izabellę Krzan

Zmiana władzy w Polsce w TVP zaowocowała istną rewolucją personalną. Z Telewizją Polską pożegnały się takie gwiazdy stacji jak m.in. Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska. W efekcie w programie "Pytanie na Śniadanie" nie zobaczymy już twarzy dawnych prowadzących. Warto zauważyć, że "PnŚ" to niejedyny program, w którym przeprowadzono tak znaczne zmiany. Od jakiegoś czasu widzowie stacji mogą na przykład oglądać całkiem nowych prowadzących dobrze znane teleturnieje - "Jaka to melodia?" oraz "Va banque". Również miłośników "Koła fortuny" czekają poważne zmiany. Dotyczą one "twarzy" popularnego show, czyli pary jego gospodarzy.