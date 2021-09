Znakomity album Kuby Badacha powraca. I to w wersji specjalnej

Kuba Badach (rocznik 1976) - Wokalista, kompozytor, producent. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracował z Ewą Bem, Kayah, Robertem Jansonem. Śpiewał m.in. z Mieczysławem Szcześniakiem, Ryszardem Rynkowskim, Andrzejem Zauchą, który zaprosił go jako bardzo młodego artystę do nagrania chórków w kilku piosenkach na swojej płycie. Współtwórca zespołów: The Globetrotters i Poluzjanci.