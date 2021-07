Znamienny wpis Doroty Szelągowskiej. Tego dnia rozwiodła się po raz trzeci

29 lipca do pierwszej rozprawy rozwodowej. Małżonkowie porozumieli się wcześniej, więc Szelągowska oficjalnie jest już rozwiedziona. Jak informował "Super Express", jej były mąż wydawał się zadowolony z orzeczenia. To samo można powiedzieć o Szelągowskiej, która tego samego dnia na Instagramie umieściła wymowny wpis. Dołączyła do niego zdjęcie, na którym wygląda na spokojną i szczęśliwą.