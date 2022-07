Znamy pełny lineup Sunrise FESTIVAL 2022! Blisko 100 największych gwiazd muzyki elektronicznej

To niemal przepis na to, by każdy uczestnik festiwalu wyszedł zadowolony. W dniach 22-24 lipca na pięciu potężnych scenach zaprezentują się m.in. Alesso, Aly & Fila, ATB, Brennan Heart z ekipą I AM HARDSTYLE, Borgore, Carl Cox, David Guetta, Dubfire, Eric Prydz, Faithless, Fatboy Slim, Gareth Emery, Giuseppe Ottaviani, Kream, Kolsch, Malaa, Marshmello, Martin Solveig, Nicky Romero, Paul van Dyk, Reinier Zonneveld, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner, Tchami, Yellow Claw i Vinai.