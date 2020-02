Znamy pierwszą gwiazdę XVI Ladies’ Jazz Festival w Gdyni

25 lipca 2020 r. na kolejny festiwalu wystąpi, Tanita Tikaram. Teatr Muzyczny w Gdyni będzie gościł artystkę, która bawi nas i wzrusza od przeszło 30 lat, i daje swymi piosenkami moc niezapomnianych przeżyć, radości, emocji.

25 lipca 2020 wieczorem Teatr Muzyczny rozbrzmi wszystkimi przebojami Tanity Tikaram, jakie poznaliśmy w przeszło 30letniej jej karierze muzycznej obejmującej 9 regularnych longplayów, wydanie specjalne najważniejszej płyty oraz zbiory typu The Best czy Greatests. A wszystko zaczęło się niewinną próbą przedstawienia swojego spojrzenia na świat w postaci piosenek napisanych przez cichą, grzeczną studentkę literatury:

We wrześniu 1988 r. zdarzyło się coś rzadkiego i wyjątkowego: "Ancient Heart”, debiutancki album, album świeżo upieczonej 19-latki. Ten album był ze wszech miar jesienną płytą wykorzystującą absolutnie odmienny zestaw instrumentów niż przyzwyczaiły nas do tego rock czy pop, instrumentów takich jak obój i flugelhorn, a ponadto w jej centrum tkwił ciemny, niemal pochmurny głos, który przeczył młodości artystki.

Album tak surowy i melancholijny był anomalią. W tych czasach nie robiło się takich rzeczy, a mimo to sprzedał się w 5 milionach egzemplarzy i dał światu cztery wielkie przeboje. Pierwszy: "Good Tradition,” dotarł do pierwszej dziesiątki, zaś następny "Twist in My Sobriety” tak trafił w gusta, że znalazł się w repertuarze kilkunastu innych artystów, w tym u Lizy Minnelli.