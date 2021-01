Znamy płeć dziecka Jacka i Joanny Kurskich! Urodzi się na wiosnę

Jacek i Joanna Kurscy spodziewają się dziecka. Znamy płeć!

To nie jedyne zaskoczenie. W rozmowie z "Super Expressem" przyjaciel Jacka Kurskiego i żony zdradził, czy na świat przyjdzie dziewczynka, czy chłopczyk. - Joanna i Jacek nie mogą się doczekać maleństwa. To dla nich piękny czas. Odliczają dni do narodzin córeczki - zdradził informator magazynu.