Znani, którzy dokonali coming outu. Piasek nie był pierwszy

W ostatnim czasie głośno jest o Andrzeju Piasecznym, który przy okazji wydania nowej płyty dokonał coming outu. Wokalista w utworze "Miłość" śpiewa o uczuciu do mężczyzny. W jednym z wywiadów promujących krążek i singiel zdradził, że to piosenka o nim. W świecie polskiego show-biznesu to nie pierwszy raz, gdy ktoś wyznał, że jest gejem. Witold Sadowy zdecydował się na ten krok dopiero z okazji setnych urodzin. Na początku 2020 roku aktor świętował okrągły jubileusz. Z tej okazji TVP Kultura przygotowała reportaż poświęcony jego życiu. W rozmowie z dziennikarką Sadowy po raz pierwszy wyznał publicznie, że jest gejem. Michał Piróg dokonał coming outu w 2007. Była to jego odpowiedź na medialne doniesienia o romansie z Edytą Herbuś. Tancerz i choreograf postanowił ukrócić plotki w zarodku. Jacek Poniedziałek wyznał, że jest homoseksualistą w 2005 roku. - Mam już 40 lat. Nie będę się wygłupiał i bredził coś o idealnej kobiecie, której wciąż szukam. Jestem gejem i tyle – powiedział wówczas w jednym z wywiadów. Michał Kwiatkowski dokonał coming outu w 2012 roku podczas wywiadu dla francuskiego magazynu. W 2015 roku wokalista zaczął spotykać się z producentem programów rozrywkowych, a dwa lata później wziął z nim ślub.

