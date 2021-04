Znowu pokazali dystans! Dowborowie na wakacjach

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska to jedna z tych par w polskim showbiznesie, która co chwilę pokazuje, że dystans do siebie ma spory. Nie inaczej było tym razem, przy okazji wakacyjnych wojaży.

Share

Dowborowie znowu pokazali duży dystans do samych siebie. Źródło: Instagram