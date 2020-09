Znowu to zrobiła. Stanęła na plaży i kusi bez opamiętania

Izabella Krzan ma zaledwie 25 lat, ale mimo młodego wieku może pochwalić się znaczącymi sukcesami. W 2016 r. wygrała wybory Miss Polonia, a potem trafiła do telewizji. Krzan została współprowadzącą w TVP - była gospodynią "Koła Fortuny" i "Czaru par". I ekspresowo zdobyła sympatię widzów.

Tak było i tym razem. Gwiazda TVP wrzuciła bowiem zdjęcie z wakacyjnego wypadu do Portugalii. Na Instagramie Krzan zameldowała się w Peniche - to miejscowość znajdująca się ok. godziny drogi od Lizbony. Słynie z plaż, spokojnej atmosfery oraz wysp Berlengas.