Zofia Kucówna skończyła 90 lat. Urodziny obchodziła w domu opieki

W pewnym momencie zabrała głos, zwracając się do wszystkich gości: – Przyszłam na świat o 5 nad ranem i podobno okropnie wrzeszczałam. Wrzeszczałam tak strasznie, że pielęgniarka towarzysząca mojej mamie powiedziała "Królowa nam się urodziła". Teraz dopiero doceniam wszystko, co spotkało mnie w życiu. Jesteście najwspanialszą moją legitymacją, że byliśmy razem i tworzyliśmy razem. I za to wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jestem bardzo wzruszona - mówiła drżącym głosem, a później podziękowała dyrektorce Domu Artystów Weteranów: - Dziękuję za opiekę i to, jak mnie tu potwornie rozpieszczacie. Jestem szczęśliwa.