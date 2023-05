Zofia Ślotała pożegnała teścia. "Teraz jest nam ciężko"

W 2002 r. z ramienia SLD Riad Haidar dostał się do Rady Miasta w Białej Podlaskiej. W 2010 i 2014 r. dostał się do sejmiku województwa lubelskiego. W 2019 r. odszedł z SLD i wystartował w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej, dostając się do Sejmu.