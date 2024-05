Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zostali rodzicami po raz drugi. Zdradzili imię córki

Zofia Zborowska urodziła. Wcześniej chętnie relacjonowała ciążę w sieci

W połowie kwietnia oczekująca drugiego dziecka Zofia Zborowska zorganizowała baby shower. Na tej uroczystości pojawiły się znane znajome aktorki, takie jak Aleksandra Żebrowska, Maja Bohosiewicz i Ciocia Liestyle. Niestety, pod koniec miesiąca, ciężarna Zofia musiała zmierzyć się z nieprzyjemnościami. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jej niespełna trzyletnia córka trafiła do szpitala. Niedługo później sama Zosia zmagała się z chorobą, przez co musiała spędzić majówkę w łóżku. Na szczęście szybko wróciła do zdrowia i mogła spokojnie wyczekiwać narodzin dziecka. Niedługo później aktorka przekazała radosne wieści.