Zofia Zborowska jest dumna z 69-letniej mamy. Nie bez powodu

Zofia Zborowska jest bardzo przywiązana do rodziców. Aktorka na swoim instagramowym profilu często o nich wspomina. Teraz wyznała, że jest dumna z mamy.

Zofia Zborowska jest córką Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego. Wychowała się w artystycznej rodzinie, od małego miała do czynienia z gwiazdami. Być może dlatego ma dużo dystansu do gwiazdorskiego życia. Na jej instagramowym koncie mnóstwo jest zdjęć, które udowadniają, że Zborowska uwielbia się bawić i jest bardzo pozytywnie nastawiona do wszelkich doświadczeń. Być może ma to po mamie. Teraz Zofia pochwaliła się ciekawymi zdjęciami Winiarskiej.