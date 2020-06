Zofia Zborowska o katolikach i pogardzie. Wspomniała głośne słowa ks. Kaczkowskiego

Nie milkną echa po słowach prezydenta Andrzeja Dudy i sformułowaniach o "ideologii LGBT" zapisanych w Karcie Rodziny. - Usiłuje nam się wmówić, że są to ludzie, a to jest ideologia – mówił Duda do potencjalnych wyborców. - Mają swoje preferencje i już, uważają, że to ich prywatna sprawa. Ja darzę wszystkich ludzi szacunkiem, ale nie pozwolę na to, żeby ideologizowano ludzi, bo to jest moja odpowiedzialność za dzieci i polską młodzież – dodał prezydent. Na reakcję ze strony polityków i gwiazd nie trzeba było długo czekać.