Zofia Zborowska nie mogła powstrzymać łez. Wszystko przez ciążę

Zofia Zborowska jest w w drugiej ciąży. W niedawnym wywiadzie udzielonym Agnieszce Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej wyznała, że początkowo nie była przekonana co do powiększenia rodziny. Pierwszą ciążę przeszła ciężko, ale mimo to postanowiła zaryzykować kolejny raz.