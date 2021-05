Zofia Zborowska podjęła decyzję. "Nie godzę się na chrzest"

"Oczywiście, że na ślub pójdę, bo to, że ja nie wierzę, nie oznacza, że wszyscy inni mają nie wierzyć. Dwójka dorosłych i świadomych swoich czynów ludzi chce się pobrać w instytucji pt. »Kościół« - proszę bardzo. To, na co się nie godzę, to chrzest i Komunia. Bo jak dla mnie takie decyzje powinny być podejmowane świadomie i bez stresu. A w obydwu przypadkach mam wrażenie, że dzieci są bardziej zestresowane niż na maturze" - wyjawiła aktorka.