Zofia Zborowska pokazała zdjęcia z dzieciństwa. Twierdzi, że jej córka wygląda identycznie

Zofia Zborowska i siatkarz Andrzej Wrona pod koniec lipca br. zostali rodzicami. Choć aktorka jest bardzo otwarta wobec swoich odbiorców na Instagramie, udało jej się ukryć ciążę aż do 6 miesiąca. Po narodzinach córki Nadziei aktorka świadomie ukrywa twarz dziecka. Jej fanom to oczywiście nie w smak, bo bardzo chcieliby ocenić do którego z rodziców mała jest bardziej podobna.