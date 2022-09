Zofia Zborowska zbiera pieniądze na chorą dziewczynkę. "Krew mnie zalewa"

- Te dzieci dostały strzał w plecy (...), bo jak poszła informacja, że jest refundacja, to wszystkie zbiórki publiczne padły - zwraca uwagę Zborowska. - Przed ogłoszeniem refundacji zbieraliśmy po 50 tys. zł dziennie, teraz ledwo wyciągamy 20 tys., bo jak podchodzimy do ludzi z puszką, to słyszymy 'czego ty chcesz, przecież masz refundację'" - dodaje Tomek, tata chorej Zosi.